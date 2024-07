Nato vil komme med advarsel til Kina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Kina har blitt en avgjørende muliggjører for Russlands krig mot Ukraina gjennom sitt såkalt grenseløse partnerskap og omfattende støtte til Russlands forsvarsindustri, heter det utkastet som nyhetsbyrået DPA har sett.

En høytstående tjenestemann i Nato bekrefter innholdet overfor NTB.

– Dette øker trusselen som Russland utgjør for sine naboer og for den euroatlantiske sikkerheten. Kina kan ikke muliggjøre den største krigen i Europa i nyere historie uten at dette påvirker deres interesser og renommé negativt, heter det videre i erklæringen.

Det er særlig ordet «interesser» som antyder at Kinas handlinger kan få konsekvenser, ifølge Nato-tjenestemannen.

I teksten anklages Kina også for «ondsinnede cyber- og hybridaktiviteter» som undergraver den euro-taktiske sikkerheten. I tillegg tas utvidelsen av landets atomvåpenarsenal til etterretning.

Kina oppfordres videre til å «inngå i diskusjoner for å redusere den strategiske risikoen».

