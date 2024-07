Kreml avviser å hjelpe Putin-kritiker på sykehus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

42 år gamle Kara-Murza soner en 25 år lang fengselsstraff for høyforræderi, men ble i forrige uke overført til et fengselssykehus.

Det fryktes at helsen til regimekritikeren har forverret seg i fengselet, der han har levd under svært tøffe forhold og hvor medisinsk behandling er begrenset.

Selv om han nå er overført til fengselssykehus, får ikke familien og advokatene hans besøke ham eller vite hvordan det går. Ifølge Kara-Murzas kone Evgenia har de ikke hørt noe om helsetilstanden hans siden 2. juli.

Kremls talsperson Dmitrij Peskov fastholder imidlertid at myndighetene «dessverre ikke har mulighet til å observere situasjonen», og understreker at fengselsvesenet er ansvarlig og at Kreml ikke er i en posisjon til å ta stilling til saken.

Kara-Murza lider av en nervesykdom etter å ha blitt alvorlig syk i 2015 og 2017. Han har selv hevdet at han ble alvorlig syk som følge av å ha blitt forgiftet av noen i Russlands sikkerhetstjeneste FSB.

