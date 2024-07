Israel: – Viktig å bruke muligheten til å sikre en Gaza-avtale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en uttalelse onsdag viser departementet til et møte mellom forsvarsminister Yoav Gallant og USAs Midtøsten-utsending Brett McGurk tirsdag kveld.

– De to diskuterte viktigheten av å utnytte den muligheten som er skapt, til å oppnå en avtale om at gislene som holdes fanget av Hamas i Gaza, kan vende tilbake, skriver departementet.

– De diskuterte utfordringene som gjenstår for å oppnå en slik avtale, samt løsninger på dem, heter det videre.

Møtet ble holdt kvelden før en israelsk delegasjon ifølge flere medier reiste til Doha for å diskutere et våpenhvileforslag med høytstående tjenestemenn fra Qatar, Egypt og USA.

Ifølge departementet sa Gallant også at Israel støtter en gjenåpning av grenseovergangen mellom Egypt og Rafah helt sør på Gazastripen, men at Israel ikke vil kunne akseptere at Hamas vender tilbake til området.

