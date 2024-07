George Clooney oppfordrer Biden til å trekke seg

– Framtredende demokrater – Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi – og senatorer, kongressrepresentanter og andre kandidater som står i fare for å tape i november, må be denne presidenten om frivillig å tre til side, skriver Clooney i en kronikk med tittelen «Jeg elsker Joe Biden. Men vi trenger en ny kandidat» i The New York Times.

– Jeg elsker Joe Biden. Som senator. Som visepresident og som president. Jeg regner ham som en venn, og jeg har tro på ham. Tro på hans karakter: tro på hans moral. De siste årene har han vunnet mange av kampene han har stått overfor, skriver Clooney.

Han sier han har vært demokrat hele livet og er stolt av det partiet står for.

– Kamp mot tiden

– Men den ene kampen han ikke kan vinne, er kampen mot tiden. Det kan ingen av oss. Det forferdelig å si det, men den Joe Biden jeg var sammen med for tre uker siden, var ikke Joe Biden anno 2010. Det var ikke engang 2020-versjonen av Joe Biden. Han var den mannen vi alle så i debatten, fortsetter Clooney.

Hollywood-stjernen sier det han skriver i kronikken ikke bare er hans personlige mening.

– Dette mener alle senatorer og kongressmedlemmer og guvernører jeg har hatt private samtaler med.

Clooney mener Demokratene bør bruke landsmøtet i august til å finne en ny kandidat. Han sier det vil bli en rotete affære, men en vekker blant velgerne som vil være til fordel for partiet.

Presses av sine egne

Presset mot Biden om å trekke seg har økt etter den famøse TV-debatten med Donald Trump i slutten av juni. Så langt har Biden avvist at det er aktuelt å trekke seg.

Onsdag sier også partiveteran og tidligere leder for Representantenes hus Nancy Pelosi (84) at det begynner å haste med en endelig avgjørelse fra presidenten.

– Vi oppfordrer ham alle til å fatt e en beslutning, fordi tiden er i ferd med å renne ut, sier hun i et intervju med MSNBC og understreker samtidig at det er opp til Biden om han fortsatt ønsker å stille.

– Uansett hva han velger, så kjører vi med det.

