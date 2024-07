Russland sier de følger nøye med på Nato-toppmøtet i USA

Dmitrij Peskov, talsperson for Russlands president Vladimir Putin, sier russiske myndigheter vil følge svært nøye med på retorikken under samtalene og beslutningene som eventuelt blir tatt.

Nato-toppmøtet går av stabelen i USAs hovedstad tirsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er blant verdenslederne utenfor alliansen som er spesielt invitert til møtet.

Det er ventet at Ukraina kan få et løfte om en «irreversibel vei» til Nato-medlemskap i slutterklæringen etter møtet. Det er i så fall et viktig signal til ukrainerne, da det ene ordet gir en garanti om at landet kan bli Nato-medlem etter at krigen med Russland er over.

Det er også ventet at det skal komme nye våpenløfter til Ukraina, særlig rundt luftforsvar.

Peskov understreker at Russland anser Nato-alliansen som en fiende og en motstander.

– Nato har jevnlig erklært sitt formål om å påføre Russland strategiske nederlag på slagmarken, og tar på den måten direkte del i den ukrainske konflikten på Ukrainas side, hevder han.

