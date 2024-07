Landesorg i Ukraina etter at russiske angrep tok livet av over 40 mennesker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Over 100 bygninger skal ha blitt truffet i ulike deler av landet, og angrepet beskrives som ett av de verste siden Russland gikk til full krig mot nabolandet.

Kyivs største barnesykehus var blant målene som ble truffet. Der ble to mennesker drept og 16 såret, blant dem sju barn, ifølge byens ordfører Vitalij Klitsjko. Russland avviser at de angrep sykehuset og hevder at det ble truffet av vrakrester fra en ukrainsk luftvernrakett.

Tirsdag morgen ble det fortsatt lett etter overlevende under de ødelagte bygningene, skriver BBC.

Klitskjo har gitt ordre om at det skal flagges på halv stang over hele byen og avlyst alle underholdningsarrangementer.

I tillegg til Kyiv ble byene Dnipro, Kryvyj Rih, Slavjansk og Kramatorsk rammet av angrepene.

Samtidig har guvernøren i russiske Belgorod meldt at fire personer er drept i ukrainske angrep det siste døgnet. Fylket ligger like ved den ukrainske grensen.

Mandag ettermiddag hadde den ukrainske tennisstjernen Elina Svitolina et svart sørgebånd på armen da hun spilte kamp i Wimbledon. Hun sier det var vanskelig å fokusere på kampen etter det som skjedde tidligere på dagen.

Mai måned var den dødeligste måneden for sivile ukrainere på nesten et år, ifølge en ny rapport, som siteres av BBC.

