Tidligere sjakkmester blir Storbritannias første kvinnelige finansminister

Reeves ble utnevnt av statsminister Keir Starmer fredag etter Labours brakseier i parlamentsvalget dagen før.

Kvinnen som nå blir ny finansminister, eller Chancellor of the Exchequer som det heter i Storbritannia, har tidligere jobbet som økonom i den britiske sentralbanken, Bank of England.

Hun har en enorm oppgave foran seg med å innfri det nye regjeringspartiets løfter om økonomisk vekst og investeringer i offentlige tjenester, samtidig som de skal få kontroll på den store statsgjelden.

– Økonomisk vekst var Labour-partiets oppdrag. Det er nå et nasjonalt oppdrag. La oss komme i gang, sier Reeves fredag.

«Securonomics»

Reeves har sagt at Labour kommer til å fortsette med streng budsjettstyring og at det ikke er aktuelt å ta opp ytterligere lån for å finansiere de daglige utgiftene. Men hun har åpnet døra for å øke statlige, lånefinansierte investeringer for å påvirke strategisk viktige markeder. Dette er i tråd med moderne «tilbudssideøkonomi» som frontes av blant andre USAs finansminister Janet Yellen.

Reeves har selv døpt sin egen økonomiske politikk for «securonomics».

Lærerdatteren vant det britiske sjakkmesterskapet for jenter i en alder av 14 år. Senere studerte Reeves filosofi, politikk og økonomi i Oxford, før hun tok mastergrad ved London School of Economics.

– Ingen grenser

– Det er mitt livs største ære å bli utnevnt til finansminister. Til alle unge jenter og kvinner som leser dette – la denne dagen vise dere at det ikke finnes noen grenser for deres ambisjoner, skrev tobarnsmoren på X fredag.

Etter å ha jobbet tiår som økonom ble Reeves i 2010 innvalgt til nasjonalforsamlingen fra Leeds West i Nord-England. Elleve år senere ble hun Starmers finanspolitiske talsperson. Søsteren Ellie er også medlem av Parlamentet fra Labour.

