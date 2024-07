Biden på valgkampmøte: – Jeg stiller til valg og kommer til å vinne igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi hadde en liten debatt i forrige uke. Kan ikke si at det var min beste prestasjon, medga Biden.

– Siden den gang har det vært mange spekulasjoner. Hva skal Joe gjøre? Blir han værende i løpet? Kommer han til å droppe ut? Vel her er svaret mitt: Jeg stiller og jeg skal vinne igjen, sa Biden.

– Jeg kommer ikke til å la debatten viske ut årevis med arbeid, la han til.

81-åringen kjemper for sin politiske overlevelse etter at en elendig debattopptreden mot Republikanernes presidentkandidat Donald Trump (78) skapte uro i det demokratiske partiet for en drøy uke siden.

Etter valgkampmøtet i Madison skal Biden gi et intervju til ABC News.

