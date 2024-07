Guvernører uttrykker støtte til Biden etter krisemøte

Joe Biden møtte onsdag mer enn 20 av partiets guvernører i over en time for å snakke om den katastrofale TV-debatten mot Donald Trump og veien videre.

Det skjer etter at flere internt i partiet og utenfor har oppfordret Biden til å gi seg og slippe til noen andre.

Ærlige samtaler

Moore sier at guvernørene var ærlige, og at de videreformidlet negative tilbakemeldinger om Biden fra sine velgere.

De sluttet seg imidlertid ikke til dem som har oppfordret Biden til å trekke seg fra valgkampen. Det er en jobb å gjøre, men Biden har gjort det klart at han vil forbli i valgkampen, forklarte Moore.

– Vi sa at vi vil stå bak ham. Presidenten er kandidaten vår. Presidenten er partilederen vår, sa Moore.

New York-guvernør Kathy Hochul sier at hun følte seg trygg på Biden etter møtet, og at alle guvernørene ga ham sin støtte på møtet.

Minnesota-guvernør Tim Walz sier at Bidens debattopptreden var dårlig, men at han stadig er sikker på at Biden er skikket til å være president.

– Vi er åpenbart, i likhet med mange amerikanere, litt bekymret. Vi er bekymret fordi trusselen om et Trump-presidentskap ikke er teoretisk, sa Walz.

Mer enn ti guvernører deltok fysisk på møtet, men det var bare de tre ovennevnte som ville snakke med journalister etterpå.

Demokratisk panikk

Bidens opptreden i debatten mot Trump har fått alarmen til å gå innad i partiet.

Den siste tiden har flere av presidentens partifeller tatt til orde for at han skal tre til side i frykt for at han ikke skal klare å hamle opp med Trump i november. Biden og valgkampapparatet har forklart opptredenen med at 81-åringen var svært sliten etter å ha reist mye i dagene før debatten, og at han også var forkjølet.

New York Times og Washington Post har fått opplyst at Biden er fullstendig klar over at han må gjøre en bedre framtoning enn under debatten for å klare å overbevise velgerne om fornyet støtte.

Les også: Når Trump blir president

Les også: Spekulasjoner om at Biden vurderer å trekke seg: – Det er nå panikk i det demokratiske partiet

Les også: Reuters: Harris mest aktuell dersom Biden trekker seg