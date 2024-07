Roger Waters tilbyr seg å bidra til finansiering av Wikileaks

Den tidligere Pink Floyd-frontmannen har lenge krevd at den australske Wikileaks-grunnleggeren skulle løslates fra fengsel i Storbritannia. Nå forteller Roger Waters at han har utvekslet meldinger preget av «lettelsens sukk» med Assanges kone Stella etter at paret ankom Canberra i Australia i forrige uke.

Waters besøkte Assange i fengsel i fjor og sier Assange nå er på «et hemmelig sted» sammen med familien – etter at det 14 år lange rettsdramaet er over.

– Om han vil (vende tilbake til Wikileaks), og han har hjerte for det, er jeg sikker på at han har mot til å gjøre det. Det gjenstår å se, sier Roger Waters, som i intervjuet sier han «krysser fingrene» for at Julian Assange er i stand til det.

– Men hovedsakelig, håper jeg, vil han se sønnene sine vokse opp og at de kan snakke med sin far.

Stella Assange har uttalt at det er for tidlig å si hva ektemannen vil gjøre videre, og at han trenger tid til å komme seg «og bli vant til frihet igjen». Assange har ikke uttalt seg offentlig etter å ha blitt løslatt.

Wikileaks, som Assange grunnla i 2006, opplyser at det er en ideell organisasjon som finansieres gjennom donasjoner. På spørsmål om Roger Waters vil bistå, svarer han «selvfølgelig.

– Jeg mener, jeg kan ikke finansiere det hele. Man har en begrenset krigskasse. Jeg ønsker at de skal oppmuntre varslere overalt til å henvende seg, sier Waters, kjent for sin aktivisme i tillegg til musikkarrrieren.

Han er i gang med et nytt album, kalt «The Bar», og er i ferd med å redigere selvbiografien han har jobbet med noen år. Waters er klar i talen når det evige spørsmålet om en Pink Floyd-gjenforening kommer:

– Nei, hvorfor det? Jeg har ikke noe ønske om det. Jeg har det travelt med andre ting.

