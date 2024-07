Nederlands nye statsminister lover å stramme inn innvandringen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Den største bekymringen vår er innvandring og asylspørsmål. Det er den viktigste saken som angår oss, uansett hvordan du ser på det, sa Schoof i sin første tale til nasjonalforsamlingen.

Koalisjonsregjeringens ferske avtale legger opp til å legge strenge føringer for asylsøknader, skrote familiegjenforeninger og sterkt redusere antallet internasjonale studenter i landet.

– Innvandring legger for mye press på sosiale tjenester og det sosiale samholdet, sa Schoof i sin tale.

Opposisjonen gikk rett i strupen på den nye regjeringen. Opposisjonsleder, og tidligere nestleder i EU-kommisjonen, Frans Timmermans, kalte den nye regjeringens planer for rasistiske.

Timmermans sa også at han vil fremme mistillitsforslag mot to regjeringsmedlemmer fra Geert Wilders' innvandringsfiendtlige parti PVV. Han mener at de støtter rasistiske teorier om befolkningsskifte.

Wilders nektet for dette. Han sitter ikke selv i regjeringen, men skal fortsette å lede PVVs gruppe i parlamentet.

– Ikke en eneste politiker fra PVV støtter slike rasistiske og nazistiske teorier, sa Wilders.

