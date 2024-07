Mann tiltalt for vold mot Danmarks statsminister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser mannens forsvarer til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Frederiksen ble i juni overfalt en av mann som dyttet henne hardt i overarmen mens hun gikk ned en gate i København på vei til en kaffeavtale med en venninne.

Mannen, som er polsk statsborger, ble siktet og varetektsfengslet etter hendelsen, men nekter straffskyld.

Dansk politi har tidligere sagt at de tror det dreier seg om en «enkeltstående, spontan handling» og at de ikke tror det er snakk om et planlagt angrep på statsministeren.

Københavns Byret skal ta stilling til saken 6. og 7. august.

