Lufthansa-oppkjøp av italienske ITA får grønt lys fra EU

EUs konkurransetilsyn hadde uttrykt bekymring for at oppkjøpet ville begrense konkurransen og føre til dyrere billetter og dårligere flytilbud til og fra Italia.

Onsdag sier konkurransekommissær Margrethe Vestager at tilsynet er beroliget etter at det er funnet løsninger for å ivareta konkurransen i italiensk luftfart.

ITA ble dannet i 2020 etter en omstrukturering av det konkursbegjærte flyselskapet Alitalia, som regjeringen tok kontroll over i mars det året.

Lufthansa inngikk for et drøyt et år siden en avtale om å ta over 41 prosent av ITA fra den italienske staten, med opsjon på ytterligere 49 prosent og til slutt de resterende 10 prosentene.

