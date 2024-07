«Chinatown»-forfatteren Robert Towne er død

Towne sa selv at et bra manus «kan leses som en film som allerede finnes». Blant filmene på hans merittliste finnes «Chinatown» fra 1974, som ofte nevnes som en av verdens beste filmer.

Han rakk nylig å skrive ferdig alle episodene til en forløperserie til «Chinatown» som tar for seg Jake Gittes, i originalen spilt av Jack Nicholson, sin tid i politiet. Den blir å se på Netflix, bekreftet Towne selv i et intervju med Variety en måned før sin bortgang mandag.

Manusmester

Towne begynte karrieren på 1960-tallet med å skrive manus til lavbudsjetts B-filmer for indieprodusenten Roger Corman. På 70-tallet var han anerkjent som en mester i sitt håndverk. Han sto bak manus til tiårets mest egensindige og stilskapende filmer. Blant dem Hal Ashbys «The Last Detail» («Siste tjeneste») og «Shampoo».

Manuset til Roman Polanskis noirklassiker «Chinatown» (1974) innbrakte Towne en Oscar for beste manus. Med Jack Nicholson og Faye Dunaway i hovedrollene ble filmen nominert til i alt 11 Oscar-priser.

Ble hyllet

Robert Towne ble også kjent i Hollywood som en manusdoktor som kunne strukturere og fikse fortellinger som var gått litt skeis. Han ble blant annet innkalt til Warren Beattys «Bonnie and Clyde» (1967). Der gjorde han slutten mørkere og mer pessimistisk – en holdning som preget flere av hans filmer og satte preg på tidsånden i Hollywoods gullalder på 70-tallet.

Da Francis Ford Coppola vant Oscar for «Gudfaren»-manuset, hedret han Towne i sin takketale. Towne skrev inn den rørende og viktige scenen mellom Marlon Brando og Al Pacino sine karakterer i hagen – en scene som ikke fantes i Mario Puzos originalroman.

Venn med Tom Cruise

Robert Towne regisserte også, selv om disse filmene fikk mindre oppmerksomhet. Det lesbiske løperdramaet «Personal Best» ble hyllet av den ikoniske filmanmelderen Pauline Kael, som skrev at filmen var «veldig smart og subtil, der autentisiteten i detaljene trekker publikum inn».

Han formet på 90-tallet et vennskap med Tom Cruise, og skrev manus til filmer som «Days of Thunder» (1993) og de to første «Mission: Impossible»-filmene.

I tillegg til Oscar-prisen for «Chinatown» ble Towne nominert også for manusene til «The Last Detail» (1974), «Shampoo» (1976) og «Greystoke: The Legend of Tarzan» (1985) – selv om han var misfornøyd med at han av økonomiske grunner måtte selge rettighetene til sistnevnte. Derfor krediterte han hunden sin, P.H. Vazak, for manuset, ifølge Variety.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)