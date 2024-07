Russland hevder å ha satt ukrainske kampfly ut av spill

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det russiske forsvarsdepartementet publiserte tirsdag videobilder som viser at røyk og flammer stiger opp fra det som skal være Myrhorod-flyplassen.

Ifølge departementet ble det benyttet raketter av typen Iskander-M i angrepet. Slike raketter har en rekkevidde på opptil 500 kilometer.

– Som et resultat av det russiske angrepet, ble fem kampfly av typen SU-27 ødelagt og to andre fikk skader, heter det i en uttalelse fra departementet.

Ukraina nekter ikke for at flybasen ble angrepet, men hevder at Russland overdriver skadeomfanget.

– Det var et angrep. Det er visse tap, men ikke slik fienden hevder, skriver en talsperson for det ukrainske luftforsvaret på Facebook.

F-16-fly fra Vesten

Ukraina er om kort tid lovet kampfly av typen F-16 fra Vesten, blant annet fra Norge, men Russland truer med å sette disse ut av spill.

I forrige uke angrep Russland en flybase i Starokostjantyniv vest i Ukraina, der Ukraina ifølge det russiske forsvarsdepartementet har planer om å stasjonere noen av F-16-flyene de får.

Flybasen har også tidligere blitt utsatt for drone- og rakettangrep.

En talsmann for det ukrainske flyvåpenet sier at slike angrep skaper «visse vansker», men understreker at de ikke vil hindre de planlagte leveransene av F-16-fly og bruk av disse i forsvaret av landet.

Venter flere angrep

Russland ventes i tida framover å angripe en rekke flybaser i Ukraina, for å ødelegge rullebaner og anlegg og på den måten gjøre det vanskelig for landet å ta i bruk kampflyene de får fra Vesten.

Når landet mottar F-16-fly, vil også disse bli et mål, tror militære analytikere.

Ukraina vil trolig konstant måtte flytte rundt på flyene de mottar, da det vil bli vanskelig å etablere nok luftvern ved landets flystriper, tror Justin Bronk i den britiske tankesmia Royal United Services Institute.

– Luftvernsystemer på bakken kan uskadeliggjøres dersom Russland benytter nok raketter, sier han.

