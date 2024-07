Ny Reform-kandidat trekker seg fra valget i Storbritannia

Grunnen til at Georgie David, som var Reforms kandidat for West Ham og Beckton, trekker seg, er at hun mener at flertallet av partiets kandidater er «rasistiske, kvinnefiendtlige og trangsynte».

Hun understreker imidlertid at hun ikke mener partiledelsen er rasistisk, men at hun mener de ikke har klart å takle saken på en meningsfull måte.

– Jeg er ikke i tvil om at partiet og dets toppledelse ikke er rasistiske. Men ettersom det store flertallet av kandidatene faktisk er rasistiske, kvinnefiendtlige og fordomsfulle, ønsker jeg ikke å bli direkte assosiert med dem, sier David.

Ber folk støtte toryene

Nå ber hun sine støttespillere om å støtte De konservatives kandidat i området, Holly Alice Ramsey, i stedet.

– Jeg har suspendert min valgkamp med Reform, og jeg støtter De konservative. Jeg vil oppfordre alle mine medpatrioter til å gjøre det samme.

David er imidlertid ikke den første kandidaten som forlater Reform midt i valgkampen.

Liam Booth-Isherwood, som sto på valglistene for Reform i Erewashm, trakk seg også nylig på grunn av «oppførselen til partiet», som han mener har et «betydelig moralsk problem».

Omgitt av skandaler

Reform, som ledes av brexit-general Nigel Farage, har gjentatte ganger i valgkampen blitt anklaget for rasisme. Sist da den britiske kringkasteren Channel 4 fanget på skjult kamera at flere valgkampmedarbeidere for partiet i Clacton kom med rasistiske kommentarer, blant annet om statsminister Rishi Sunak, som er av indisk avstamming.

Farage kaller uttalelsene en «ren og skjær felle» og hevder, uten å ha lagt fram bevis for det, at de er fabrikkerte og at valgkampmedarbeideren kan ha blitt betalt for å komme med uttalelsene.

Britiske Channel 4, som står bak gravereportasjen der uttalelsene høres, avviser påstandene fra Farage.

Forrige uke sparket Reform tre av sine kandidater for å ha kommet med krenkende og nedsettende kommentarer.

