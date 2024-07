Tidligere Trump-alliert starter soning mandag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bannon skal etter planen møte opp til soning i et føderalt fengsel i Connecticut, hvor han skal sone straffen sin på fire måneder.

Han er dømt for ringeakt for Kongressen etter at han nektet å møte til en høring han var innkalt til om stormingen av Kongressen i januar 2021.

Dommen omfatter også at Bannon nektet å legge fram dokumenter knyttet til hans innblanding i Donald Trumps forsøk på å undergrave eller endre valgresultatet etter at Joe Biden vant presidentvalget i november 2020.

Den tidligere Trump-allierte har gått fri i nesten to år etter at dommen mot ham falt. Han har forsøkt å anke straffen, uten hell. Da også den amerikanske høyesteretten avviste en anke i siste liten ble det bestemt at han måtte møte opp til soning 1. juli.

