Høytstående AfD-politiker dømt for bruk av nazi-slagord for andre gang

«Alt for Tyskland» kan i seg selv høres uskyldig ut, men det stammer fra nazistenes paramilitære gruppe Sturmabteilung (SA), som spilte en nøkkelrolle da Adolf Hitler kom til makten på 1930-tallet. Sammen med en rekke andre slagord og symboler, og ikke minst nazihilsen, er det forbudt i dagens Tyskland.

Höcke har tidligere blitt dømt til en bot på 13.000 euro for å ha brukt slagordet. I retten i tyske Halle ble han mandag dømt til 130 dagsbøter på 130 euro, hvilket tilsvarer 16.900 euro, nærmere 195.000 kroner.

Slagordet skal ha blitt brukt under et politisk arrangement. Höcke, som er tidligere historielærer på videregående, hevdet at han ikke kjente til historikken bak slagordet. Det har nå to domstoler avfeid.

Höcke, som er svært populær i hjemstaten, regnes som ekstremist av tysk etterretning. Han har kalt Holocaust-monumentet i Berlin et «skammens minnesmerke». Samtidig kan han fort bli Tysklands første ytre høyre-delstatsleder når Thüringen holder delstatsvalg i september. Der er han partiets førstekandidat.

