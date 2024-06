Ytre høyre i Østerrike danner ny allianse med ungarske Fidesz

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en kunngjøring søndag sier Kickl at alle europeiske partier som ønsker å bli en del av alliansen, er velkomne.

Det nye samarbeidet oppstår etter at EU-parlamentets gruppe for ytre høyrepartier – Identitet og Demokrati – nylig utestengte tyske Alternativ for Tyskland (AfD).

FPÖ leder på meningsmålingene i Østerrike foran høstens valg på ny nasjonalforsamling.

