Macron har stemt i første runde av Frankrikes nyvalg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sentrumspolitikeren har satt mye på spill etter at han oppløste nasjonalforsamlingen som følge av et uventet byks for ytre høyre i EU-valget i juni.

At han har utlyst nyvalg betyr at han risikerer å måtte dele makten med partier som er imot det meste av hans politikk.

Mange franske velgere er frustrert over høy inflasjon og vanskelig økonomi, så vel som Macrons ledelse, som flere anser som arrogant. Mange mener også at presidenten har liten innsikt i hvordan vanlige folk har det.

Marine Le Pens innvandringsfiendtlige parti Nasjonal Samling har benyttet seg av denne misnøyen, som det har brukt til sin fordel i valgkampen, spesielt i kampanjer i sosiale medier som Tiktok.

Partiet har dominert alle meningsmålinger i forkant av valget. Le Pen avga også sin stemme i første valgomgang søndag, noe hun gjorde i Hénin-Beaumont nord i Frankrike.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)