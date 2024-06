Klissvått på Roskilde-festivalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Festivalområdet åpnet lørdag, og søndag ettermiddag var det ifølge arrangørene 51.000 mennesker inne på området.

Danmarks meteorologiske institutt opplyser at det fra midnatt natt til søndag og fram til kl. 13 hadde kommet 34,5 millimeter nedbør over festivalområdet. Det er mer enn halvparten av den gjennomsnittlige nedbørsmengden for hele juni måned.

Arrangørene jobbet søndag ettermiddag med å forsøke å suge vekk noe av vannet og strø flis over deler av festivalplassen.

Årets Roskildefestival i Danmark er rammet av kraftig regnvær. (Torben Christensen / Ritzau Scanpix/NTB)

Divisjonssjef Kim Kristensen ved Roskilde-festivalen beskriver forholdene som greie tross regnet og sier at festivalen kommer til å gå som planlagt.

Det ventes til sammen 130.000 publikummere de kommende dagene.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)