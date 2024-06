Kuppgeneral i Bolivia overført til høysikkerhetsfengsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

General Juan José Zúñiga er siktet for terrorhandlinger og for å ha startet et væpnet opprør.

– Sannheten vil komme for en dag, sa Zúñiga til pressen lørdag idet han ble ført ut fra en politistasjon og inn i en ventende fangetransport. Deretter ble han kjørt til høysikkerhetsfengselet Chonchocoro i utkanten av hovedstaden La Paz.

Zúñiga ble pågrepet etter at kuppforsøket ble slått ned. Han har flere ganger etter pågripelsen hevdet at landets president Luis Acre beordret ham til å utføre kuppforsøket, noe Acre og resten av regjeringen benekter.

Det var onsdag kveld norsk tid at militærkjøretøy dundret inn i porten til presidentpalasset i Bolivias hovedstad La Paz. I flere timer forsøkte soldater å storme bygget og ta kontroll over området, før de plutselig snudde.

Til sammen 21 personer er pågrepet etter kuppforsøket og siktet for terrorhandlinger og for væpnet opprør. En høytstående regjeringskilde har sagt til en lokal TV-stasjon at de pågrepne risikerer mellom 14 og 30 års fengsel dersom de blir kjent skyldig.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om