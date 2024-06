EU-sjefen signerer milliardavtale med Egypt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I dag er Egypt og Europa nærmere enn noensinne, så dette er virkelig et vinn-vinn-samarbeid for Egypt og også for EU, sa EU-sjefen da hun talte på en investeringskonferanse i Kairo lørdag.

Avtalen om å investere 1 milliard euro – tilsvarende 11,5 milliarder kroner – er en del av en investeringspakke på 7,4 milliarder euro, som von der Leyen kunngjorde i mars.

Pengene skal blant annet brukes til utvikling av ren energi, industri og matsikkerhet, ifølge EU-kommisjonen.

Tror på reformer

Von der Leyen mener at pengene også vil være en drivkraft for økonomiske reformer i Egypt.

– Disse reformene vil skape et bedre klima for næringslivet og trekke til seg flere investeringer og skape flere gode jobber i Egypt, sa hun.

På konferansen signerte europeiske selskaper over 20 store kontrakter verdt over 40 milliarder euro, ifølge von der Leyen. Det tilsvarer nesten 460 milliarder kroner.

Kuppet makten

Egypt styres i dag av den autoritære lederen Abdel Fattah al-Sisi. Han kom til makten etter massedemonstrasjoner og et militærkupp i 2013. To år tidligere hadde den arabiske våren ført til landets første demokratiske valg, som ble vunnet av Det muslimske brorskapet.

Sisi har slått hardt ned på all opposisjon, og da han vant presidentvalget i fjor, hadde han ingen reelle motkandidater.

Egypt er en av USA og Europas viktigste allierte i Nord-Afrika og Midtøsten.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)