Danmark avviser Putins rakett-påstander

– Nato er en defensiv allianse. Avskrekking og forsvar er blant Natos kjerneoppgaver, noe som er nødvendig sett i lys av et aggressivt Russland, skriver det danske forsvarsdepartementet i en uttalelse til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Øvelser er en viktig del av den løpende avskrekkingen. Det er ikke utplassert mellomdistanseraketter i Danmark, skriver departementet videre.

Uttalelsen kommer etter at Putin i et møte med Russlands nasjonale sikkerhetsråd fredag sa at Russland burde gjenoppta produksjonen av kort- og mellomdistanseraketter, som tidligere var forbudt under en nå utgått nedrustningsavtale med USA, den såkalte INF-traktaten.

Under møtet hevdet Putin også at USA hadde sendt mellomdistanseraketter til Danmark som skulle brukes i militærøvelser.

Kort- og mellomdistansemissiler var tema for INF-traktaten i 1987, der Sovjetunionen og USA ble enige om at de ikke skulle ruste opp med atommissiler i Europa. Avtalen utløp i august 2019 etter at daværende president Donald Trump satte avtalen i bero 1. februar samme år. Russland gjorde det samme dagen etter.

