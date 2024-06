33-åring kjent skyldig i drapet på Emilie Meng i Danmark

Avgjørelsen kom i retten i Næstved på Sydsjælland fredag morgen. TV 2 skriver at mannen er kjent skyldig på alle punkter i tiltalen, som også innebærer overgrep mot to andre tenåringsjenter.

Danmarks Radio skriver at dommeren etter kjennelsen gjennomgikk beviser mot mannen, blant annet bruk av et bankkort i området der Meng forsvant.

Retten har også lagt stor vekt på en teiprull som ble funnet hos tiltalte, som samsvarer med teip som er funnet på Emilie Meng.

– På teiprullen som er funnet i tiltaltes besittelse, er det funnet DNA, sa dommeren.

Straffutmåling i saken kommer fredag ettermiddag, på slutten av rettsdagen.

Mye oppmerksomhet

Drapet på 17 år gamle Meng har fått stor oppmerksomhet i Danmark. Det så lenge ut til å forbli uløst, men et gjennombrudd i saken kom i fjor vår – i forbindelse med nok en alvorlig sak om en tenåringsjente på Sjælland.

15. april 2023 ble en 13 år gammel jente bortført fra Kirkerup og utsatt for grove overgrep. Dagen etter ble hun funnet av politiet i mannens bolig. Han bor i Korsør, stedet på Sjælland der Meng forsvant sporløst etter å ha festet med venner i 2016.

Mannen nekter for å ha hatt noe med drapet å gjøre, men påtalemyndigheten har under rettssaken lagt fram flere beviser. Blant annet har de funnet mannens DNA på Mengs bukser, som ble funnet i en plastpose i nærheten av sjøen der hun ble funnet drept et halvt år etter at hun ble bortført.

Teiprullen i boligen hans har DNA som mest sannsynlig stammer fra Meng. Analyser har vist at teipen som ble funnet rundt Mengs hals, trolig kommer fra den samme teiprullen.

Forbrytelser mot tre jenter

Mannen sto også tiltalt for overgrep mot en tredje jente på 15 år, men han har avvist også disse anklagene. Han har tilstått å ha bortført og forgrepet seg på 13-åringen.

Domstolen slo fredag fast at 33-åringen er skyldig i å ha drept, bortført og forgrepet seg på Meng. I tillegg mener retten at han blant annet er skyldig i trusler, vold og voldtektsforsøk mot 15-åringen i Sorø og i vold, bortføring og voldtekt av 13-åringen.

I tillegg er han kjent skyldig i besittelse av overgrepsmateriale.

