Palestiner skutt, slått og bundet til militærjeep – utgjorde ingen trussel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den israelske hæren IDF sa først at 24 år gamle Abadi var en militant palestiner. Senere sa hæren at han havnet i kryssilden og erkjente at han ikke utgjorde noen trussel mot soldatene.

En video av den unge mannen bundet fast til et militærkjøretøy på den okkuperte Vestbredden spredte seg raskt i sosiale medier forrige helg. Den vakte kraftige internasjonale fordømmelser fra blant andre USA.

Bildet tatt fra et dashbordkamera i en ambulanse viser Mujahid Abadi liggende på et israelsk militærkjøretøy, mens han blør av skuddsår. (Ibn Sina Emergency Center/AP)

Mange mente videoen viste at israelske soldater brukte Abadi som et menneskelig skjold – en anklage Israel gjentatte ganger har rettet mot Hamas under krigen på Gazastripen.

Les også: Sterke reaksjoner etter at israelske soldater surret såret palestiner til bilpanser

Overlevde

IDF sier hendelsen i den palestinske byen Jenin er under etterforskning og at den ikke er i tråd med deres verdier. Men i mange palestinske øyne var det bare den siste i rekken av brutale handlinger fra den israelske hæren på Vestbredden. Volden fra både soldater og bosettere er kraftig trappet opp i det okkuperte området siden Gaza-krigen brøt ut 7. oktober.

Nyhetsbyrået AP har besøkt Abadi på sykehuset. Han forteller at han gikk ut av onkelens hus i Jenin da han hørte at det var oppstyr utenfor.

– Jeg gikk ut for å se hva som pågikk. Da jeg så mot naboenes hus, så jeg hæren, fortalte 24-åringen tirsdag.

Gjemte seg

– Da jeg prøvde å gå tilbake til huset, ble kraftig og vilkårlig skuddild plutselig rettet mot meg. Søskenbarnet mitt som var i nærheten av meg, ble også truffet.

Etter at Abadi ble skutt i armen, gjemte han seg bak familiens bil. Så ble han skutt igjen, denne gangen i foten. Han klarte ikke å bevege seg og ringte faren for å si at han var i ferd med å dø.

– Jeg sa at han skulle prøve å ikke miste bevisstheten og fortsette å snakke til meg, forteller Raed Abadi ved sønnens sykehusseng.

– Plutselig ble samtalen brutt.

Les også: Økende frustrasjon i Biden-administrasjonen over Israel-politikken

Sammenbrudd

Senere så Raed det som viste seg å være falske meldinger i sosiale medier om at en palestiner var blitt skutt i aksjonen.

– Jeg brøt sammen, for jeg var 90 prosent sikker på at det var sønnen min, sier han.

Abadi var ikke død, men lidelsene hadde så vidt begynt.

Israelske soldater fant ham etter et par timer. Han sier de slo ham i hodet og ansiktet og på stedene der han hadde blitt skutt. Deretter dro de ham etter beina, løftet ham etter hendene og føttene og kastet ham på panseret på en militærjeep, forteller Abadi.

Passerte flere ambulanser

– Jeg hylte på grunn av heten. Da begynte en av soldatene å kjefte på meg og ba meg om å være stille, sier han.

Mujahid Abadi (24) viser en av blemmene han fikk fra brannsår etter at han ble kastet på panseret av en varm jeep i Jenin etter at han ble skutt to ganger. Til sammen fire palestinere ble skutt og såret av israelske soldater i militæraksjonen, ifølge FN. (Maya Alleruzzo/AP)

Det israelske militæret sier soldatene bandt den blødende 24-åringen til panseret for å transportere ham til ambulansepersonell.

Men Nebal Farsakh, talsperson i Palestinas Røde Halvmåne, sier hæren hadde forseglet området og at dem i minst en time hindret nødetatene i å ta seg av de sårede.

Opptak fra et bilkamera som AP har sett, viser at jeepen Abadi var bundet til, kjørte forbi minst to ambulanser. Abadi forteller at han lå surret til militærkjøretøyet i en halvtimes tid før soldatene slapp ham løs og overlot ham til ambulansepersonell.

– Sjokkerende

I Washington D.C. beskrev utenriksdepartementets talsmann videoen som sjokkerende.

– Sivile skal aldri brukes som menneskelige skjold. IDF bør snarlig etterforske hva som skjedde og stille folk til ansvar, sa talsmann Matthew Miller.

Israel har lenge anklaget Hamas for å bruke sivile som menneskelig skjold fordi gruppens militante medlemmer opererer i tett befolkede boligområder i Gaza. Israel gir Hamas skylda for de høye dødstallene i Gaza, der nærmere 38.000 mennesker ifølge helsemyndighetene er drept og tusenvis savnet.

Les også: Leger Uten Grenser-ansatt drept i Gaza

Lang historie

På Vestbredden har israelske styrker gjennomført militæraksjoner nesten hver eneste natt siden Hamas-angrepet mot Israel der nesten 1200 mennesker ble drept. Angrepene på Vestbredden har ofte utløst skuddvekslinger med militante, og hundrevis av palestinere er drept.

Menneskerettsgrupper sier IDF selv har en lang historie med å bruke palestinere som menneskelige skjold både i Gaza og på Vestbredden, som Israel erobret i 1967.

I mange tiår har det israelske militæret rutinemessig beordret sivile palestinere til å fjerne mistenkelige gjenstander fra veier, ifølge den israelske organisasjonen B’Tselem.

Ordre fra israelsk høyesterett

Israelsk høyesterett beordret i 2005 IDF til å slutte å bruke palestinere som menneskelige skjold. Siden har menneskerettsgrupper fortsatt å dokumentere at praksisen har fortsatt. I 2021 holdt israelske soldater på Vestbredden en AP-fotograf tilbake mot hans vilje i et område der palestinere kastet steiner og soldatene skjøt med tåregass og gummikuler.

FNs menneskerettskontor fordømte behandlingen av Abadi som et eksempel på «fortsatte og åpenbare brudd på internasjonal menneskerettslov og internasjonal humanitærrett som Israel som okkupantmakt er bundet av».

Les også: Israel: Kan ta Libanon «tilbake til steinalderen»

Les også: Barth Eide: Norge tar sterkt avstand fra søksmålet mot ansatte i UNRWA

Les mer om Israel-Palestina-konflikten