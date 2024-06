London-politiet tar ikke ut tiltale mot bilfører for dødelig skolepåkjørsel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

London-politiet opplyser at påtalemyndigheten for England og Wales ikke vil ta ut tiltale mot henne etter hendelsen ved en barneskole i Wimbledon i London i juli i fjor.

To barn døde etter at Land Roveren kjørte på dem, og flere andre, blant dem flere barn, ble skadet. Myndighetene har konkludert med at anfallet som forårsaket påkjørselen, ikke kunne forutses.

– Dette var en dypt tragisk hendelse med omstendigheter som førte til utbredt sjokk og sorg, sier politiinspektør Clair Kelland i London-politiet i en uttalelse onsdag.

