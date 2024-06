Julian Assange er en fri mann – på vei hjem til Australia

Wikileaks-grunnleggeren gikk igjennom en myriade av journalister da han kom ut av rettslokalet, uten å si et ord. De fremmøtte måtte ta til takke med et vink.

Kort tid i forveien hadde dommeren avsagt sin kjennelse. Assange ble dømt til fengsel tilsvarende det han allerede har sonet i Storbritannia.

Det betyr at Assanges 14 år lange rettsdrama er over.

– Dette er en historisk dag, sa en av hans advokater utenfor den føderale domstolen på stillehavsøya Saipan.

Ikledd mørk dress med kobberfarget slips gikk Assange rett til bilen som brakte ham til flyplassen. Ifølge Wikileaks er han nå på vei hjem til Australia.

Erkjente skyld

I løpet av seansen i retten erkjente Assange seg skyldig for å ha delt hemmeligstemplet informasjon. Han sa imidlertid at han trodde handlingene var i tråd med den amerikanske grunnlovens regler om ytringsfrihet, melder flere nyhetsbyråer.

52-åringen ble dømt til fengsel tilsvarende tiden han har sonet bak murene i Storbritannia. (Eugene Hoshiko/AP)

Dommen som gjør Assange til en fri mann, kommer imidlertid med en bismak.

– Vi mener sterkt at Assange aldri burde ha blitt tiltalt etter spionasjeloven, sa advokat Barry Pollack til journalister utenfor rettslokalet.

Wikileaks kommer til å fortsette arbeidet sitt, la han til.

– Stor lettelse

En annen av advokatene takket Australias regjering for årevis med diplomatisk innsats.

– Det er en stor lettelse for Julian Assange, for familien, for vennene, for hans støttespillere, for oss og for alle som tror på ytringsfrihet i verden, at han endelig kan returnere hjem til Australia, sa advokat Jennifer Robinson.

Den 52 år gamle australieren har vært tiltalt for spionasje for sin rolle i 2010-lekkasjen av rundt 700.000 hemmelige dokumenter knyttet til krigene i Irak og Afghanistan. Den opprinnelige tiltalen var på 18 punkter.

Uventet forlik

Inntil nylig sto det juridiske slaget om en begjæring om utlevering til USA. Men natt til tirsdag norsk tid kom den uventede nyheten om at 52-åringen og USA hadde inngått en avtale om erkjennelse av skyld og dom tilsvarende tiden han har sonet. Da nyheten sprakk, var Assange allerede på vei til Saipan.

Saipan er underlagt USA. Assange skal ha ønsket å møte i en domstol i nærheten av hjemlandet Australia, men uten å måtte innom det amerikanske fastlandet.

