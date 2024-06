Erna Solberg frykter svenske tilstander i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi ser hvor rask og eksplosiv utviklingen har vært i Sverige. Det er en advarsel, sa Solberg på en panelsamtale på Almedalsveckan i Visby i Sverige onsdag.

Ungdomskriminaliteten har økt i Norge, og norske myndigheter har slått fast at svenske gjenger er til stede flere steder.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson, politisjef Petra Lundh og justisminister Gunnar Strömmer var blant dem som deltok på panelsamtalen.

– Situasjonen i Sverige er utrolig alvorlig. Kriminaliteten er ikke lenger et storbyproblem, den er nå utbredt til nesten alle mindre byer, sa Lundh.

Strömmer sa til Solberg at Norge «kanskje ligger ti år etter oss i utviklingen», men han understreket at «det er ingenting som sier at om ti år så er dere der vi er».

Han understreker imidlertid at svenske gjenger ikke nøler med å krysse grensa.

– Vårt budskap er: Ikke vent. Gjør ting i tide. Hadde vi stanset denne kriminaliteten for ti år siden, hadde vi vært i en mye bedre situasjon i dag. Og det sa danskene til oss også, sier Kristersson, som tilhører Høyres svenske søsterparti Moderaterna.

