Svensk fagforening truer med å ta Tesla til retten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saken skal sendes til den svenske arbeidsdomstolen senest neste uke, sier nestleder Thomas With i IF Metall.

Ifølge svensk lov skal Tesla levere ut slik informasjon, og fagforbundet sier bilprodusenten bryter loven.

Tesla og IF Metall har hatt en arbeidskonflikt gående i nesten åtte måneder. Elbilprodusenten nekter å undertegne tariffavtale med IF Metall, og dermed har ansatte ved Tesla-verksteder over hele Sverige vært i streik. Også andre svenske fagforeninger har sympatistreiket.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)