Japans keiser er i London

Storbritannia ønsker å bli den fremste europeiske makten i Stillehavsregionen, og Charles sparte ikke på kruttet for å ønske sine gjester velkommen. Paret skulle på bankett tirsdag kveld, legge en krans ved Westminster Abbey, og besøke et av Storbritannias fremste biomedisinske forskningsinstitutter.

Men keiseren begynte besøket på et sted som har spesiell betydning for ham: Flomvernet Thames Barrier. Det gigantiske, bevegelige flomvernanlegget var et naturlig stoppested for keiseren, som lenge har vært svært interessert i elva som renner gjennom sentrum av London og flere hundre kilometer inn i England. Som student på Oxford tidlig på 1980-tallet studerte Naruhito den historiske handelsvirksomheten på elva i detalj.

Senere skrev han selvbiografien «Thames og jeg» om interessen for elva, samt for Storbritannia og folket. Charles og Naruhito har kjent hverandre i mange år, og samtalen så ut til å flyte som den gjerne gjør mellom gamle venner.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)