En halv million Gaza-palestinere risikerer det høyeste nivået av sult

Det konkluderer noen av verdens fremste eksperter på sultkatastrofer i en ny rapport om situasjonen på Gazastripen.

Ifølge ekspertene sliter nesten alle Gazas innbyggere med å skaffe seg nok mat. Over 495.000 mennesker, det vil si over en femdel av befolkningen, er ventet å oppleve det høyeste sultnivået – nivå 5 – i løpet av de neste månedene.

– Det humanitære rommet på Gazastripen krymper fortsatt, og muligheten til å gi befolkningen hjelp på trygt vis, svinner hen. Den seneste kurven er negativ og svært ustabil. Hvis dette fortsetter, kan forbedringene vi så i april, raskt gå i motsatt retning, heter det i rapporten fra Food Security Phase Classification (IPC), som ble offentliggjort tirsdag.

Bedring i nord i april

Den forrige rapporten fra IPC kom i mars. Da ble det fastslått at det var like før det brøt ut hungersnød nord på Gazastripen.

I april lovet Israel å sørge for at mer nødhjelp kom inn. Det skjedde etter at sju hjelpearbeidere som jobbet for organisasjonen World Central Kitchen, ble drept i et israelsk angrep.

Israel åpnet etter dette enkelte grenseoverganger i nord. Siden har situasjonen blitt noe bedre i denne delen av Gazastripen, men i Gaza som helhet er faren for hungersnød nå igjen stigende, ifølge rapporten.

Problemene med å få nødhjelp fram til befolkningen, har økt i sør etter at Israel innledet offensiven i Rafah. Angrepene har drevet over en million palestinere på flukt nok en gang og ført til stenging av Rafah-overgangen til Egypt.

Mange mennesker er nå trengt sammen i teltleirer nord for Rafah. Her er det stor risiko for sykdomsutbrudd, noe som ifølge IPC kan gjøre sultkrisen verre.

---

Om hungersnød

Hungersnød måles på en fempunkts skala der første nivå er når alle husholdninger har en fungerende matforsyning.

Nivå 2: situasjonen er litt anstrengt. Man har minimumskravene for mat sikret, men noen ting har du kanskje ikke råd til.

Nivå 3: Det er vanskelig å holde tritt med ens behov når det kommer til mat og man bruker alt man har. Dette kalles krisefasen.

Nivå 4: Det betyr akutt underernæring. Det er stor matmangel og høye nivåer av underernæring som følge av dette. Økt dødelighet relatert til underernæring forekommer.

Nivå 5: Det er snakk om hungersnød. Det er ekstrem matmangel og grunnleggende behov kan ikke dekkes. Dødeligheten er høy.

Kilde: Leger Uten Grenser/TT

---

Redd Barna: – Ufattelig

Redd Barna understreker at det i flere måneder har vært barn som har dødd som følge av underernæring på Gazastripen.

– Dette er tragisk nok en varslet og menneskeskapt katastrofe. Det har ikke manglet på advarsler om sultkatastrofen i Gaza. Det er helt ufattelig at verdenssamfunnet har latt dette gå så langt, sier generalsekretær Henriette Westhrin i en pressemelding.

– Historien kommer til å dømme oss på at verden lot kilometervis med nødhjelp stå fast på grensen mens barn døde av sult og sykdommer som kunne vært forhindret med enkel medisinsk behandling, sier hun videre.

Født underernært

Barn er spesielt sårbare for sult, ikke minst de med underliggende sykdom. Underernæring kan dessuten hemme barns fysiske og mentale utvikling, og kan derfor få alvorlige konsekvenser for et barns liv.

– Alvorlig akutt underernæring er når musklene begynner å svinne hen, synet blir uklart, immunforsvaret blir farlig svakt, og organene til sist slutter å virke. Uten behandling kan det være dødelig, forklarer Westhrin.

Tre måneder gamle Karam ble født undervektig, og moren Manal Nayef fra Rafah har vært på sykehuset mange ganger etter fødselen. Da han var innlagt på sykehus tidligere i juni, lå han med et intravenøst drypp i hånden, mens munnen beveget seg slik den gjør når spedbarn leter etter brystmelk.

Moren forteller at hun ikke har hatt nok å spise, og at sønnen nå trenger en særskilt morsmelkerstatning som ikke lenger er tilgjengelig.

En gruppe FN-organisasjoner anslår at rundt 7 prosent av barna på Gazastripen allerede kan være alvorlig underernært.

Vil sjekke hundretusener av barn

Hjelpeorganisasjonen International Medical Corps (IMC) og flere samarbeidspartnere planlegger nå å sjekke over 200.000 barn under fem år for undernæring slik at de kan få behandling.

– Fordrivelsen betyr at mennesker slår seg ned på nye steder der de ikke har tilgang til rent vann eller god nok tilgang til mat. Vi frykter at flere tilfeller blir oversett, sier Munawwar Said, en av legene som deltar i kampanjen.

Flere familier har allerede kommet til IMCs klinikk i Deir al-Balah sentralt på Gazastripen. Den ble åpnet etter at to andre klinikker måtte stenge i Rafah i sør fordi situasjonen var for utrygg.

Jana Ayad (5) veide bare 9 kilo da hun ankom klinikken med diaré og oppkast.

– Min datter var i ferd med å dø foran øynene mine, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier moren Nasma Ayad.

Etter behandlingen har Jana begynt å legge litt på seg, men hun er fortsatt så tynn at ribbeina synes tydelig under den tynne huden.

Israel skylder på FN

Sult på nivå 5 er det samme som hungersnød. Det innebærer en overhengende fare for at mange mennesker dør av sult. IPC erklærer imidlertid kun hungernød i et helt område når 20 prosent av husholdningene lider under ekstrem matmangel, 30 prosent av barna lider av akutt underernæring, og minst to voksne eller fire barn per 10.000 innbyggere dør av sult hver dag.

Israel sier at de lar hundrevis av lastebiler kjøre inn til Gazastripen med nødhjelp hver eneste dag og anklager FN-organisasjoner for ikke å dele den ut. De viser også til at konteinere hoper seg opp ved grenseovergangen Kerem Shalom, som ligger ved Rafah og er Gazas viktigste godsterminal.

FN-organisasjoner sier på sin side at de ikke greier å ta seg fram til Kerem Shalom på grunn av kampene i området og israelske restriksjoner. De sier også at det er umulig å få bukt med krisen uten en fullstendig våpenhvile.

