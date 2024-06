Ambassadørene fra Norge og andre vestlige land dypt bekymret over volden i Kenya

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er dypt urolige for volden som er sett i mange deler av landet under demonstrasjonene nylig, og vi er særlig sjokkert over scenene man har vært vitne til utenfor Kenyas nasjonalforsamling. Vi beklager det tragiske tapet av menneskeliv og de mange skadede, også i forbindelse med bruken av skarp ammunisjon, skriver ambassadene, deriblant Norges, i uttalelsen.

Ambassadørene påpeker videre at Kenyas grunnlov garanterer retten til fredelige protester.

Flere er drept av politi under demonstrasjoner mot kraftige skatteøkninger i statsbudsjettet som tirsdag ble vedtatt i Kenyas nasjonalforsamling.

