UNRWA-sjefen ber om motstand mot Israels forsøk på å oppløse FN-organisasjonen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Israel har lenge vært kritisk til organisasjonens mandat. Men nå forsøker de å stanse UNRWAs operasjoner og fjerne organisasjonens status som FN-organ som støttes av et overveldende flertall av medlemsstatene, sa Philippe Lazzarini på et møte med UNRWAs rådgivende komité i Genève mandag.

– Hvis vi ikke står imot, vil turen komme til andre FN-organer og hjelpeorganisasjoner neste gang, noe som kommer til å undergrave det flernasjonale systemet i enda større grad, føyde han til.

Israels FN-delegasjon i Genève har foreløpig ikke kommenterte uttalelsene.

193 ansatte drept

Ifølge Lazzarini vakler hjelpeorganisasjonen som følge av ustanselige angrep.

– I Gaza har organisasjonen betalt en forferdelig pris. 193 UNRWA-ansatte er drept, opplyste den sveitsiske UNRWA-lederen.

– Over 180 bygninger er blitt skadet eller ødelagt, og minst 500 mennesker som søkte FN-beskyttelse, er blitt drept. Våre lokaler er blitt brukt til militære formål av Israel, Hamas og andre palestinske væpnede grupper, fastslo han.

Ifølge Lazzarini foregår det et «samordnet forsøk» på å få UNRWA oppløst, blant annet ved hjelp av lovforslag, trusler om utkastelse og ved å stemple den som en «terrororganisasjon».

En rekke land stanset for noen måneder siden alle utbetalinger til UNRWA, og selv som de fleste har gjenopptatt støtten, mangler hjelpeorganisasjonen fortsatt penger for å kunne oppfylle sitt mandat, ifølge Lazzarini.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Usikker drift

– Organisasjonens evne til å være i drift etter august avhenger av at medlemsland deler ut planlagte mindre og gir nye bidrag til dens kjernebudsjett, sier Lazzarini, som understreker at den katastrofale sulten på Gazastripen er menneskeskapt.

UNRWA ble etablert i 1949 etter at hundretusener av palestinere ble fordrevet i forbindelse med at staten Israel ble opprettet. Siden har FN-organisasjonen hatt ansvaret for de palestinske flyktningene og deres etterkommere i leirer i Jordan, Libanon, Syria, Vestbredden og Gazastripen.

På møtet sa Lazzarini også at det nå er svært vanskelig å levere nødhjelp på Gazastripen på grunn av omfattende plyndring og smugling som skyldes at samfunnsstrukturene er i ferd med å bryte sammen.

---

Fakta om UNRWA

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) ble etablert i 1949 for å hjelpe palestinere som ble fordrevet da staten Israel ble opprettet året før.

UNRWA har rundt 32.000 ansatte og bistår palestinske flyktninger i Gaza, Vestbredden, Syria, Libanon og Jordan. 13.000 av de ansatte er på Gazastripen.

Hjelpeorganisasjonen bistår i dag 5,9 millioner palestinske flyktninger og deres etterkommere med skolegang, helsetjenester, sosialhjelp, mat og boliger.

UNRWA driver over 700 skoler og 140 helseklinikker og har rundt 30.000 ansatte.

Fjorårets budsjett var på 16 milliarder kroner, men FNs medlemsland har de siste årene ikke bidratt med det UNRWA har bedt om.

UNRWA ledes i dag av den sveitsiske samfunnsøkonomen Philippe Lazzarini, som tidligere blant annet har jobbet for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

---

Norsk støtte

Organisasjonen har vært i dyp krise siden januar. Da stanset USA og en rekke andre land støtte som følge av beskyldninger fra Israel om at tolv av UNRWAs 13.000 Gaza-ansatte medvirket til angrepet mot Israel 7. oktober. Israel har ikke lagt fram bevis for påstandene. Nesten alle land har gjenopptatt støtten, men ikke USA.

Da Lazzarini i forrige uke besøkte Oslo, kunngjorde regjeringen at Norge øker sin støtte til UNRWA med 100 millioner kroner.

Pengene kommer i tillegg til støtten på 275 millioner som Norge allerede har bidratt med så langt i år.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)