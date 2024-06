Polens president i Beijing: Håper Kina kan bidra til fred i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På forhånd var det kjent at krigen i Ukraina kom til å være blant samtaleemnene.

– Jeg håper Kina vil bidra til å finne en fredsløsning for Ukraina i tråd med folkeretten, sa Duda under mandagens besøk.

I et intervju med den polske radiokanalen Radio Zet før helgen bekreftet Duda at han tror Kina sitter med nøkkelen til fred i Ukraina.

Den polske presidenten ble tatt imot på storslått vis i Folkets store hall etter å ha ankommet Beijing. Det ble blant annet avfyrt tolv kanonskudd, samtidig som Xi hyllet 75 år med diplomatiske forbindelser mellom Polen og Folkerepublikken Kina.

Kina sier landet har et nøytralt standpunkt til krigen i Ukraina, men argumenterer samtidig for at Natos utvidelse mot øst er en provokasjon som nå har ført til krig.

Landet deltok ikke på fredskonferansen for Ukraina i Sveits tidligere i juni ettersom Russland ikke var invitert.

Vil ha vennlig forhold

Duda sier at Polen ønsker et godt forhold til Kina.

– Jeg forsøker å opprettholde et vennlig forhold til Kina. Polen har alltid hatt et ordentlig forhold til Kina, og jeg vil at det fortsetter, sa Duda i radiointervjuet fredag.

Kina har et tett økonomisk samarbeid med Russland og anklages av vestlige land for å eksportere produkter til Russland som brukes av det russiske militæret selv om de i utgangspunktet er sivile.

Samtaler på bakrommet?

Enkelte analytikere mener imidlertid at det foregår samtaler mellom Russland og Kina bak lukkede dører med sikte på at det skal innledes fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina.

Duda sier at han også skal snakke med Xi om Belarus, og hvordan landet lar flyktninger og migranter ta seg fram til den polske grensen – noe Polen mener er en form for hybridkrig.

Det var også ventet å bli signert enkelte handelsavtaler under besøket.

Duda flyr onsdag videre til Shanghai for å delta i et polsk-kinesisk næringslivsarrangement.

