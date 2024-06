Israels forsvarssjef: Hamas’ Rafah-brigade er nesten oppløst

– Vi nærmer oss helt klart det punktet der vi kan si at vi har oppløst Rafah-brigaden, at den er nedkjempet. Ikke i den forstand at det ikke er flere terrorister, men i den forstand at den ikke lenger kan fungere som en kampenhet, sier forsvarssjef Herzi Halevi mandag.

Israelske bakkestyrker rykket inn i Rafah i begynnelsen av mai, ifølge det israelske militæret IDF for å utslette Hamas' kampenheter i området. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa søndag kveld at de mest intense kampene mot Hamas i Rafah snart er over, men understreket at det ikke innebærer en slutt på krigen i Gaza.

Rafah-invasjonen er møtt med massiv internasjonal kritikk. Over 1 million palestinere befant seg i byen da offensiven startet. De aller fleste var internt fordrevne som hadde flyktet til Rafah fra andre steder på Gazastripen for å slippe unna kamphandlinger.

De fleste av dem er nå drevet på flukt på ny. Den humanitære situasjonen er katastrofal ettersom svært lite nødhjelp kommer fram, og infrastrukturen er lagt i grus som følge av de israelske angrepene.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?