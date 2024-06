Dødsdømt svenske skal sultestreike i fengselet i Iran

– Ahmadreza føler nå at han ikke har noe annet valg enn å sultestreike. Han har allerede lidd nesten 3000 dager med ufattelig smerte i Irans fangehull og har ekstremt dårlig helse, sier konen, Vida Mehrannia, i en uttalelse gjengitt av Aftonbladet.

For en drøy uke slapp to andre svensker fri fra iransk fengsel i en fangeutveksling der Sverige løslot den livstidsdømte iraneren Saeed Azizi.

Ahmadreza Djalali inngikk ikke i avtalen mellom regjeringen i Sverige og Iran.

Djalali arbeidet tidligere som forsker i katastrofemedisin ved Karolinska Institutet utenfor Stockholm.

Da han i 2016 besøkte Iran for å forelese, ble han pågrepet av landets sikkerhetstjeneste.

I 2017 fant en iransk domstol ham skyldig i å ha gitt opplysninger om to iranske atomforskere til den israelske etterretningstjenesten Mossad. De to atomforskerne ble senere likvidert.

Etter fangeutvekslingen anklaget Djalali Sveriges statsminister for å forlate ham hjelpeløs i det beryktede Evin-fengselet, med stor risiko for å bli henrettet, ifølge et lydopptak gjort av kona over telefon.

Den svenske regjeringen sier den gjorde alt den kunne for at Djalali skulle bli frigitt som en del av avtalen med Iran.

– Vi har på ingen måte gitt ham opp, vi har ikke forlatt ham, vi kommer til å fortsette ufortrødent å jobbe for at også han blir satt fri, sa utenriksminister Tobias Billström i forrige uke.

