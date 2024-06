Mannskapet har forlatt skip som tar inn vann etter angrep utenfor Jemen

Det er ikke kjent hvilket skip det dreier seg om, men mannskapet er tatt om bord i et annet fartøy i området.

Angrepet fant ifølge UKMTO sted rundt 180 kilometer sørøst for Nishtun øst i Jemen.

Tidligere søndag meldte UKMTO at et lasteskip hadde fått skader i et droneangrep 120 kilometer vest for havnebyen Hodeida i Jemen.

– Kapteinen på et handelsfartøy har meldt fra om at skipet er angrepet av en luftdrone, noe som har forårsaket skader på skipet, het det i en kunngjøring.

Ingen av mannskapet på dette skipet ble såret i angrepet, og skipet kunne fortsette som planlagt.

Nasjonaliteten til de to skipene som ble angrepet, er ikke kjent.

Houthi-militsen, som kontrollerer store deler av Jemen, har de siste månedene angrepet en rekke skip i Rødehavet og varslet opptrapping dersom ikke de israelske angrepene på Gazastripen stanser.

