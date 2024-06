Farage får krass kritikk etter Putin-uttalelse

Uttalelsen fra James Cleverly kommer etter at den tidligere brexit-generalen i et intervju med BBC hevdet at Vesten har seg selv å takke for Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi framprovoserte denne krigen, sa Farage, som knytter invasjonen til Natos og EUs utvidelse østover.

Beundrer

I intervjuet fikk Farage – som nå leder partiet Reform UK – spørsmål om hva han synes om Vladimir Putin.

– Jeg sa at jeg misliker ham som person, men beundrer ham som en politisk operatør fordi han har klart å ta kontroll over styringen av Russland, svarte Farage.

Putin har sittet sammenhengende som president eller statsminister siden 1999, gjenvalgt en rekke ganger i valg som ifølge observatører verken har vært frie eller rettferdige.

Selvfølgelig skyld

– OK, nå skal jeg si deg noe du ikke vet. I 2014 sto jeg i EU-parlamentet og sa at det kommer til å bli krig i Ukraina, sier Farage i BBC-intervjuet.

– Hvorfor sa jeg det? Det var åpenbart for meg at den stadige utvidelsen østover fra Natos og EUs side ga denne mannen en grunn til å si til sitt folk at nå er de ute etter oss igjen og vi må gå til krig.

– Så hold an litt. Vi framprovoserte denne krigen. Det er selvfølgelig hans skyld – han brukte det vi gjorde som en unnskyldning, sa Farage videre i intervjuet.

Helt feil

Cleverly er ikke den eneste som reagerer sterkt på uttalelsene.

– Påstandene er helt feil og spiller bare i Putins hender, sier statsminister Rishi Sunak.

– Churchill snur seg i graven, mener toryenes tidligere forsvarsminister Tobias Ellswood.

Skammelig

Labour-leder Keir Starmer, som ifølge meningsmålingene ligger an til å overta statsministerposten etter valget neste måned, kaller Farages uttalelse skammelig.

– Alle som stiller som kandidat i parlamentsvalget bør være helt klare på at det er Russland som er aggressoren, sier han.

– Farage vil heller slikke støvlene til Putin enn å stille opp for det ukrainske folket. Dette er skammelige uttalelser, som viser Farages sanne ansikt, sier Labours skyggeforsvarsminister John Healy.

