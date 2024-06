Trump vil gi opphold til utenlandske avgangsstudenter

Ekspresidenten, som vil forsøke å vinne makten tilbake i høstens valg, sier i et intervju torsdag at han vil gi alle utenlandske studenter som fullfører studier i USA et såkalt green card, en oppholdstillatelse, som kan føre fram mot statsborgerskap.

– Det jeg vil gjøre, er at når du går ut fra et college, så bør du automatisk få et green card sammen med vitnemålet, så du kan bli i dette landet, sier Trump og lover å ta fatt på oppgaven fra dag én.

Innvandring har vært en hovedsak i valgkampen hans for å komme tilbake til Det hvite hus, men Trump har hittil stått for en streng linje. Han har også gitt innvandrere skylden for kriminalitet, for å stjele jobber og offentlige ressurser og har antydet at de «forgifter vårt lands blod».

Det han skisserte torsdag peker mot en kraftig kursendring og vil innebære en betydelig utvidelse av innvandringssystemet.

Uttalelsen kom da den republikanske presidentkandidaten i en podkast fikk spørsmål om hva slags planer han hadde for å la bedrifter importere de «beste og smarteste» arbeidstakerne.

Les også: Utsagn i Donald Trump-video tolkes som nazi-referanse

Les også: Ekspert om USA-valget: – Et kart som favoriserer Trump

Les også: Kaos, fiender og hevn. Slik kan en ny Trump-periode se ut (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen