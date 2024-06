WHO advarer om falske diabetes- og slankemedisiner

Tre partier forfalsket medisin er oppdaget, ifølge WHO. Et av funnene er gjort i Brasil i oktober i fjor, et annet i Storbritannia i samme måned, og et tredje i USA i desember 2023.

WHO skriver at deres overvåkingssystem siden 2022 har plukket opp en økende tendens til at denne typen medisiner forfalskes i alle geografiske regioner.

Torsdagens advarsel er imidlertid den første fra FN-organet. Den kommer etter at noen av meldingene om falske medisiner er blitt bekreftet.

– WHO råder helseansatte, reguleringsmyndigheter og folk flest til å være oppmerksom på disse forfalskede medisinpartiene, sier WHOs assisterende generalsekretær Yukiko Nakatani.

– Vi oppfordrer berørte parter til å stanse bruken av mistenkelige medisiner og rapportere funn til relevante myndigheter, fortsetter han. WHO advarer om at de falske medisinene kan være skadelige.

Medisiner som inneholder virkestoffet semaglutid har den siste tiden blitt svært etterspurt. De brukes gjerne i behandlingen av type 2-diabetes, da de kan bidra til å få blodsukkernivået ned. Siden de setter ned appetitten, brukes de også i stor grad som slankemedisin i mange land.

