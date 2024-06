Reuters: Tyskland bestiller 105 nye Leopard-stridsvogner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Noen av stridsvognene, som er av typen Leopard 2 A8, skal gå til en tysk kampbrigade i Litauen. Denne enheten er under etablering som en del av Natos avskrekking mot Russland, går det fram av et budsjettutkast nyhetsbyrået har sett.

Utkastet må godkjennes av den tyske nasjonalforsamlingen.

I dokumentet blir det bemerket at det ikke er nok penger i det ordinære budsjettet til å betale for stridsvognene. Derfor har forsvarsdepartementet bedt om en ekstraordinær fullmakt, noe som betyr at om avtalen godkjennes nå, må en senere regjering finne pengene.

Det tyske forsvaret venter at stridsvognene leveres innen 2027 og 2030.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)