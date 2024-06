Over en milliard dollar til vaksiner i Afrika

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Tiltaket vil være et viktig skritt mot et ekte afrikansk vaksinemarked, sa Frankrikes president Emmanuel Macron på et vaksinetoppmøte i Paris torsdag.

Tre firedeler av finansieringen vil komme fra Europa, sa Macron på møtet, der også ledere fra Botswana, Rwanda, Senegal og Ghana deltok, i tillegg til helseorganisasjoner og legemiddelfirmaer.

Tyskland bidrar med 318 millioner dollar til ordningen, mens Frankrike og Storbritannia bidrar med henholdsvis 100 millioner dollar og 60 millioner dollar. Øvrige giverland er USA, Canada, Japan og Norge.

Målet er å styrke afrikanske lands kapasitet til å produsere sine egne vaksiner. Pengestøtten skal også gå til å etablere et afrikansk legemiddeltilsyn.

I dag importerer Afrika 99 prosent av vaksinene sine til en «enorm kostnad», sier leder Moussa Faki Mahamat i Den afrikanske union (AU).

– Ordningen kan være med på å fremme legemiddelindustrien i Afrika og styrke samarbeidet mellom medlemslandene, sa han.

