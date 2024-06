Franske hoteller saksøker Airbnb

Hotellene krever over hundre millioner kroner i erstatning.

De anklager Airbnb for å ikke kreve inn turistskatt. Hotellene mener også at selskapet ikke fjerner annonser for overnattingssteder som ikke oppfyller krav for utleie.

– Vi vet at mange leier ut leilighetene sine uten godkjenning, sier advokat Jonathan Bellaiche.

Airbnb er en digital markedsplass hvor hvem som helst kan leie ut overnattingssteder. Selskapet sier at de følger reglene og har betalt 187 millioner euro – over 2,1 milliarder kroner – til byer i fjor.

Partene møtes i retten i september.

