Deadline: Skuespiller Donald Sutherland er død

I nyere tid markerte skuespillerveteranen seg i «Hunger Games»-filmene, og han hadde også viktige roller i en rekke kinoklassikere – blant dem «12 fortapte menn» («Dirty Dozen») fra 1967, thrilleren «Klute» fra 1971 og «MASH»-filmatiseringen fra 1970. Sutherland spilte rollen som Hawkeye, en rolle som Alan Alda hadde i TV-serien.

Deadline skriver at Sutherlands varemerke var en rollefigur med «lakoniske, tørrvittige og dødsens alvorlige kommentarer». Han ble tildelt en Æres-Oscar i 2017.

Donald Sutherland var far til skuespilleren Kiefer Sutherland, best kjent for rollen som Jack Bauer i TV-serien «24».

