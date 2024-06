Varselskudd og mineeksplosjon ved koreansk grense

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den sørkoreanske forsvarsstaben sier flere nordkoreanske soldater er drept eller såret etter at landminer eksploderte i den demilitariserte sonen mellom de to landene, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Ifølge forsvarsledelsen krysset mellom 20 og 30 soldater fra nord den militære delelinjen mellom nord og sør, noe som førte til at sørkoreanske grensesoldater skjøt varselskudd. Soldatene fra nord trakk seg deretter tilbake, ifølge Yonhap.

Sør-Korea sier den ulovlige grensekryssingen skjedde i et annet område enn der soldater fra Nord-Korea ulovlig krysset grensen 9. juni. De to landene er fortsatt formelt i krig etter at Korea-krigen endte med en våpenhvile, men ingen fredsavtale i 1953.

Grensen mellom nord og sør er strengt bevoktet og minelagt.

Tirsdag og onsdag får Nord-Korea besøk av Russlands president Vladimir Putin.

Les også: I helga gikk han svimlende langt når han hånet president Zelenskyj (+)

Les også: Sjøfolk skulle få en lov mot sosial dumping: Nå får regjeringen slakt

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen