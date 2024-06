Sverige kutter snusavgiften og gjør sigaretter dyrere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lovendringen som justerer avgiftsnivået ble vedtatt tirsdag kveld, men trer altså i kraft fra 1. november i år, skriver Aftonbladet.

– Produkter som anses for å være helseskadelige, skattlegges. Og jo mer helseskadelig, jo høyere blir skatten, skriver Riksdagens skattekomité i forarbeidene til lovendringen.

Komiteen mener at jo dyrere tobakken er, jo mindre blir bruken. Skattleggingen regnes som et viktig og effektivt virkemiddel for å redusere bruken av tobakk blant unge.

Les også: Slik avdekket datteren omsorgssvikt mot moren Liv (95)

Les også: Kongens flukt i 1940 del 1: Nesten arrestert, gjemt i godsvogn og i skjul hos skipsreder (+)

Les også: Kongens flukt del 2: Hytta ble kong Haakons slott og Nord-Norge hans rike (+)