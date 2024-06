Bank mener Taylor Swift kan påvirke britisk rentekutt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hundretusener av fans er ventet til blant annet London i juni og august. Det betyr flere restaurantbesøk, høyere hotellpriser, reiser og økt forbruk. Dette beskrives som Swift-effekten, og økonomer og andre strides om hvor stor den er.

Investeringsbanken TD Securities mener kjøpelystne swifties – som fanskaren kaller seg – kan påvirke prisveksten og dermed den britiske renten, melder CNBC. Foreløpig tror de fleste økonomer at Bank of England planlegger å sette styringsrenten ned i august.

– En økning av hotellprisene i denne perioden kan være merkbar, noe som kan gi et midlertidig bidrag på 0,3 prosentpoeng på prisveksten for tjenester, skriver TD Securities om Swifts turnévirksomhet.

Banken Barclays anslår at hele den britiske turneen vil tilføre økonomien 1 milliard pund eller drøyt 13 milliarder kroner. Mye av dette går riktignok rett ut av landet igjen i form av betaling til superstjernen for billetter og effekter, og så spørs det hvor mange som bruker mindre penger på andre ting for å unne seg en konsertopplevelse med Taylor Swift.

