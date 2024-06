Amerikansk guvernør skal benåde rundt 100.000 marihuana-dømte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det vil være en av de mest omfattende benådningene i USA noensinne, og berører rundt 100.000 personer, skriver The Washington Post, som først meldte om guvernørens planer.

Guvernør Wes Moore sier til avisen at hensikten er å rette opp i mange historiske feil.

– Dersom vi skal skape inkluderende økonomisk vekst, betyr det at vi må fjerne barrierer som uforholdsmessig rammer fargede mennesker, sier Moore, som sier at straffedommer har blitt brukt til å nekte folk arbeid, utdanning og bolig lenge etter at de har sonet straffen.

Ifølge organisasjonen American Civil Liberties Union er det mer enn tre ganger større sannsynlighet for at svarte mennesker blir pågrepet for marihuana-besittelse enn hvite.

