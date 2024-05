Analyse: Marihuana går forbi alkohol i daglig bruk i USA

Forskere har analysert data fra en nasjonal undersøkelse som strekker seg over fire tiår. 2022 var det første året der daglig eller nesten daglig bruk av marihuana var vanligere enn å drikke alkohol like hyppig, sier hovedforfatter Jonathan Caulkins ved Carnegie Mellon University. Han forsker på marihuanapolitikk.

– Rundt 40 prosent av dem som bruker marihuana i dag, bruker det daglig eller nesten daglig. Det er et mønster vi oftere ser for tobakk enn for alkohol, sier Caulkins.

Onsdag publiserte han sin analyse basert på en anerkjent nasjonal undersøkelse som anslår bruken av tobakk, alkohol og andre rusmidler i USA.

I 2022 anslås det at 17,7 millioner mennesker i USA brukte marihuana daglig eller nesten daglig. Til sammenligning var det bare 14,7 millioner amerikanere som drakk like ofte.

Andelen av befolkningen som oppgir at de bruker marihuana så ofte, er femtendoblet mellom 1992 og 2022.

Trenden gjenspeiler marihuanapolitikken i USA, der de fleste delstatene nå tillater medisinsk bruk og fritidsbruk, mens marihuana fortsatt er forbudt på føderalt nivå.

Psykiatriprofessor David A. Gorelick, som ikke har vært med på den aktuelle studien, sier de som bruker marihuana ofte, har større risiko for å bli avhengig. Han sier tallene viser at flere er i faresonen for problematisk bruk og avhengighet.

– Hyppig bruk øker også faren for å utvikle marihuana-relatert psykose, der en person mister kontakt med virkeligheten, sier Gorelick.

